Молбите за убежище в ЕС са намалели с 20% през 2025 г

Броят на молбите за убежище, регистрирани от властите в страните членки на Европейския съюз, отново е спаднал през миналата година – този път с 20% на годишна база, съобщи агенцията, отговаряща за проследяването на миграционните процеси, предаде ДПА.

Предварителните данни показват, че от началото на януари до средата на декември миналата година в 27-те държави членки на ЕС и партньорските страни Норвегия и Швейцария са регистрирани около 780 200 молби, според поверителен доклад на Европейската комисия.

Поверителната информация, която е била предадена на държавите членки на ЕС, е била получена от германския вестник "Велт ам Зонтаг" и е била предоставена и на ДПА.

Данните представляват спад с около една пета в сравнение със същия период през 2024 г. и може да се дължи главно на намаляването на молбите за убежище от бежанци от Сирия, се посочва в доклада.

След свалянето от власт на дългогодишния сирийски президент Башар Асад в края на 2024 г. сирийците се надяват на по-добро бъдеще, което води до по-малко миграция в чужбина.

В началото на този месец германското Министерство на вътрешните работи съобщи, че в страната са пристигнали значително по-малко кандидати за убежище. Според официални данни броят на първоначалните молби е спаднал с 51 % до 113 236 през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

Докладът на Европейската комисия за състоянието на миграционните процеси взема предвид както първоначалните, така и последващите молби.

През отчетния период в Германия са подадени общо около 149 100 молби. Следват Франция с 148 600 молби, Испания с 137 300 молби и Италия с 125 800 молби.

Без да посочва конкретни цифри, еврокомисарят по вътрешни работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че 2025 г. е била добра година за европейската миграционна политика, пише БТА.