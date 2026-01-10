Родиха се 19 бебета от ембриони, създадени от ИИ робот

Изкуственият интелект и роботиката вече не просто подпомагат медицината – те пряко участват в създаването на човешки живот. В Мексико напълно автоматизирана система, управлявана от AI, е създала ембриони за инвитро процедури, които са довели до раждането на 19 бебета.

Платформата AURA, разработена от американската компания Conceivable Life Sciences, представлява първата в света изцяло механизирана система, която поема всички етапи от създаването на ембрион извън тялото на жената.

Съоръжението, дълго над пет метра и тежащо повече от два тона, се намира в лаборатория в Мексико Сити. То включва шест роботизирани станции, които автоматично откриват и селектират сперматозоиди, изолират яйцеклетки и ги оплождат, превръщайки ги в ембриони.

Технологията заменя над 200 ръчни процедури, извършвани досега от висококвалифицирани ембриолози – от подготовката на лабораторната среда до интрацитоплазменото инжектиране на сперматозоид (ICSI) и последващото замразяване на ембрионите.

Клинични резултати и пробив в индустрията

В пилотно клинично проучване системата е постигнала 51% успеваемост при бременностите – общо 21 настъпили бременности и 19 здраво родени деца. В момента технологията се тества в по-мащабно изследване със 100 пациенти в клиниката Hope IVF, като компанията планира да навлезе на американския пазар през 2026 г., пише bTV.

Главният изпълнителен директор на Conceivable Life Sciences Алън Мъри коментира пред Fox News, че платформата въвежда „роботизирана прецизност" в процес, при който „човешката намеса неизбежно води до вариации, независимо от опита и уменията". По думите му целта на системата не е да замени ембриолозите, а да ги подпомогне, като същевременно свежда риска от човешки грешки до минимум.

Етични въпроси и тревоги

Автоматизацията на създаването на ембриони обаче поражда сериозни етични дебати. Проучване от 2024 г., публикувано в списанието Human Reproduction от биоетици към Monash University, предупреждава за рискове от „дехуманизация" на възпроизводството, липса на прозрачност и неравен достъп до технологията.

„Използването на AI при подбора на ембриони означава, че компютърни алгоритми започват да вземат решения за това кой ще се появи на този свят", казва д-р Джулиан Коплин, водещ автор на изследването. Според учените пациентите трябва ясно да бъдат информирани за ролята на изкуствения интелект и да имат възможност да откажат подобен подход.

Главният научен директор на Conceivable – ембриологът Жак Коен, работил с нобеловия лауреат Robert Edwards, определя технологията като „преломен момент за инвитро оплождането". Въпреки това експерти подчертават, че повечето AI приложения в ембриологията все още нямат одобрение от FDA, а регулациите в САЩ изостават от бързото технологично развитие.