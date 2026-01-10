ЕС отпуска нов транш от финансовата помощ за Египет

Върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас се срещна с президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси в рамките на визитата си в Кайро от 8 до 10 януари, съобщи пресслужбата на египетското президентство.

Ас Сиси е изтъкнал забележителното развитие на отношенията със Съюза, особено след издигането и до всеобхватно стратегическо партньорство. Държавният глава е подчертал ангажимента за изпълнение на договореностите от първата среща на върха ЕС-Египет, която се състоя в Брюксел в края на октомври.

Калас също е изразила високата си оценка за сътрудничество с Кайро в редица области и активната роля на Египет за установяване на мир и стабилност в региона. Тя е изразила очакването на ЕС за провеждане на първия диалог с Египет в областта на сигурността и отбраната през март 2026 г.

Европейският първи дипломат е обявила, че вторият транш от пакета за финансова помощ от ЕС ще бъде изплатен на Египет през следващите дни.

Тема на срещата, на която е присъствал и египетският министър на външните работи Бадр Абделати, е било развитието на общите действия в борбата с тероризма и организираната престъпност и противодействието на незаконната миграция. В този контекст Ас Сиси е посочил необходимостта от укрепване на търговските и инвестиционните възможности в страната му.

Обсъдени са и международни и регионални въпроси от взаимен интерес с фокус върху ситуацията в ивицата Газа и продължаване на усилията за прилагане на споразумението за примирие между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" и за осигуряване на хуманитарна помощ за анклава.

Сред основните договорености от срещата на върха ЕС-Египет в Брюксел са отпускането на финансов пакет от четири милиарда евро от ЕС за египетската икономика и пълното присъединяване на Египет към водещата програма на Съюза за научноизследователска и развойна дейност "Хоризонт Европа". Очаква се следващата среща на върха да се проведе в Кайро през 2027 г.

В рамките на споразумението за стратегическо и всеобхватно сътрудничество между ЕС и Египет, подписано през 2024 г. общността се ангажира да подпомогне арабската република с пакет от заеми и безвъзмездни средства в размер на 7,4 милиарда евро в периода до 2027 г. Египет получи първия един милиард евро след отчитане на постигнатия напредък при управлението на публичните финанси и засилването на ролята на държавния орган за конкуренцията. Средствата са насочени към египетски микропредприятия под формата на дългосрочни заеми при облекчени условия.

Египет е ключов партньор на ЕС в Близкия Изток и Северна Африка, особено в областта на търговията, миграцията, енергетиката и мирните инициативи. През 2024 г. Съюзът е най-големият му търговски и инвестиционен партньор и основна дестинация за египетския износ. Двустранният обмен за същия период е 32,5 млрд. евро, пише БТА.