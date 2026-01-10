Издирват изчезнала българка в Гърция

Гръцката полиция издирва изчезнала българка. Според полицията не е ясно дали това се дължи на престъпление, или умишлено самоукриване на самата жена.

Съседи подават иск до полицията за издирване на българка, майка на три малки деца. Жената я няма от един месец, а роднините на семейството не са подали молба за издирване, пише БНР. Бившият ѝ съпруг дал показания пред властите, че българката вероятно умишлено е напуснала децата си, за да ги остави на него. Той твърди, че тя е в Германия.

Съседите обаче съобщават, че жената е била много грижовна майка и никога не би изчезнала без вест и да изостави децата си.

Разследавщите съобщават, че преди пет години тя е подала оплакване до полицията, че съпругът ѝ който е грък, я малтретирал. След това се развеждат.

Българката живеела с децата си в град Воница, който се намира в залив на Йонийско море.Според съседите майката се грижела за децата си до деня, в който изчезва.

Властите обаче работят по няколко версии. Една от тях е, че доброволно не е оставила децата си. Има съмнения, че е била принудена от бившия си съпруг.

Засега няма достатъчно доказателства за извършено престъпление. Информация за издирването е изпратена и до българските власти, съобщават разследващите полицаи.