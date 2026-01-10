Сирийските власти прехвърлят бойци от Алепо към кюрдските райони

Сирийските власти обявиха, че прехвърлят част от бойците си в квартал "Шейх Максуд" на северния град Алепо към кюрдските райони на изток, предаде Франс прес.
По-рано днес те казаха, че са установили контрол над "Шейх Максуд" - нещо, което кюрдските сили обаче отрекоха.
Кореспондент на АФП е видял как четири автобуса отпътуват от квартала.
Те превозват бойци, които са изпращани към кюрдските автономни райони в Североизточна Сирия.
Алепо е най-многолюдният сирийски град. Той е частично населен с кюрди.
Новите власти в Сирия след свалянето на дългогодишния президент Башар ал Асад през декември 2024 г. са подкрепяни от Турция, която се обявява за разформироване на кюрдските милиции в съседната страна и включването им в редиците на редовната армия, пише БТА.