Киев без ток, вода и отопление заради повреди в електропреносната система

Електропреносната система на Киев, сериозно повредена от зимната кампания на руски бомбардировки, е била изключена за ремонтни дейности по нареждане на държавния електроенергиен системен оператор "Укренерго", предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Киевската военна администрация.

Водоснабдяването и отоплението на града, както и електрифицираният обществен транспорт, също са спрени в резултат на прекъсването на електроснабдяването, съобщиха киевските власти, които посочиха, че са в ход ремонтни дейности, но не поясниха колко дълго системите ще останат изключени.

От вчера половината от жилищните блокове в Киев са без отопление след руската атака в четвъртък, при която загинаха най-малко четирима души, а кметът Виталий Кличко призова жителите да намерят временно убежище. Температурите в украинската столица паднаха до под минус 10 градуса (-10) по Целзий.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков заяви днес, че 600 000 жители са останали без ток, отопление и вода след украински ракетен удар. В публикация в "Телеграм" Гладков съобщи, че се работи по възстановяването им, но ситуацията е "изключително трудна".

На кадри, заснети от Ройтерс в град Белгород, се вижда как уличното осветление не работи и местните жители се ориентират с помощта на фенери и фаровете на автомобилите си.

Белгородска област, която граничи с украинската Харковска област, е подложена на чести атаки от украинските сили от началото на конфликта. От своя страна, Русия редовно нанася удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна, което води до ежедневни прекъсвания на електроснабдяването, а през тази зима започна да атакува и цели, свързани с отоплителната инфраструктура.

При двустранните атаки с безпилотни летателни апарати между Русия и Украйна през изминалата нощ са нанесени сериозни щети, като трима души са пострадали в украинската Днепропетровска обаласт, съобщи новоназначеният областен управител Олександър Ганжа.

Един мъж е бил ранен в град Днепър, а мъж и жена са пострадали при удар в град Кривой Рог. Вследствие на атаката там са избухнали пожари, съобщи Ханжа в "Телеграм". "Инфраструктурата беше повредена. Имаше прекъсвания на електроснабдяването", заяви Ханжа, като уточни, че системите за противовъздушна отбрана в областта са свалили 27 безпилотни летателни апарата.

По-рано днес Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалянето на 67 украински дрона, като 11 от тях са били унищожени над Черно море и 10 над Краснодарския край. Украинска атака с безпилотен летателен апарат предизвика пожар в нефтохранилище в Октябрийски район в южната част на руската област, потвърди губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той съобщи в публикация в "Телеграм", че на мястото е избухнал пожар, който екипите на пожарните служби потушават. Жителите в близост са били евакуирани, подчерта той, пише БТА.