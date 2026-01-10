ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Най-малко шестима бяха застреляни в Мисисипи, има задържан

Стрелба СНИМКА: Pixabay

Най-малко шестима души бяха застреляни в окръг Клей, в южния американски щат Мисисипи. Има задържан заподозрян, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии и на правоохранителните органи.

Според местен филиал на телевизия „Ен Би Си Нюз" е имало стрелба на три места вчера.

Случаите в град Уест Пойнт са свързани, посочва Асошиейтед прес.

Има задържан заподозрян, който „вече не представлява заплаха за нашата общност", написа в социалните мрежи шерифът на окръг Клей, Еди Скот. Той не уточни колко хора са били убити.

Според „Ен Би Си Нюз" обаче жертвите са шест.

Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души, пише БТА.

