Напрежение в Йемен: демонстрации в Аден на фона на разрив между Саудитска Арабия и ОАЕ

Хиляди йеменци се събраха днес в Аден, за да изразят подкрепата си за подкрепяния от Обединените арабски емирства Южен преходен съвет, предаде Асошиейтед прес.

Това става ден след като групата обяви разпускането си на фона на засилено напрежение и въоръжени сблъсъци с войските на международно признатото йеменско правителство.

Поддръжниците на Южния преходен съвет се събраха в района Хор Максар, където се намира международното летище на Аден. Журналист на АП в Хор Максар съобщи, че е видял как военизирани групи, лоялни на Южния преходен съвет, се подготвят за протеста.

Протестиращите скандираха лозунги срещу Саудитска Арабия и международно признатото йеменско правителство. Те развяваха знамена на Южен Йемен, който е независима държава между 1967 г. и 1990 г. На видеозапис, публикуван от медиите на Южния преходен съвет, се вижда как някои протестиращи държат плакати с лидера на съвета Айдарус аз Зубайди, който избяга от Аден в ОАЕ по-рано този месец.

В Йемен, разположен до стратегически важния проток Баб ел Мандеб, южния вход на Червено море, вече повече от десетилетие бушува гражданска война, която включва сложна мрежа от конфликти между различни групи и намесата на регионални сили. Протестът днес се проведе на фона на нарастващо напрежение между съюзниците на САЩ – Саудитска Арабия и ОАЕ, след като дългогодишното им партньорство във войната в Йемен започна да се разпада.

Съветът, създаден през април 2017 г., беше обединяващата организация за групи, които се стремят да възстановят независимостта на Южен Йемен, както е бил между 1967 и 1990 г., и е получавал финансова и военна подкрепа от ОАЕ.

Аз Зубайди, който също е бил член на управляващия Преходен президентски съвет, е бил тайно откаран в Абу Даби през Сомалия, след като според Саудитска Арабия е отказал да присъства на разговорите за деескалация в Рияд. Делегация на Южния преходен съвет присъства на разговорите миналата седмица и след това обяви разпускането си, пише БТА.