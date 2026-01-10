ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,8 бе регистрирано в Индонезия

Земетресение от 6,8 разлюля Индонезия. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 6,8 бе регистрирано днес край индонезийския остров Талауд, предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователски център за геонауки.

По негови данни трусът е станал на дълбочина от 77 километра под морското дъно.

Според индонезийската национална агенция по геофизика земетресението е било с магнитуд 7,1 и е станало на дълбочина от 17 километра. Тя съобщи и за няколко вторични труса, като по нейни оценки няма опасност от вълни цунами.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Индонезия се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани.

Някои от тези трусове са смъртоносни, пише БТА.

Земетресение от 6,8 разлюля Индонезия.

