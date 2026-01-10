Освободиха Джан Яман, който беше задържан в разследване за наркотици в Истанбул

Турският актьор Джан Яман е бил задържан, а впоследствие освободен в Турция в рамките на мащабно разследване за трафик и употреба на наркотични вещества сред известни личности, журналисти и представители на хайлайфа в Истанбул. Новината беше разпространена от турските медии и много скоро стана една от най-цитираните в Италия, където актьорът е истинска звезда.

Яман, който е изключително популярен на Ботуша благодарение на главните си роли в няколко успешни телевизионни сериала, сред които "Сандокан", е бил арестуван заедно с още шестима души, в това число и актрисата Селен Гьоргюзел, съобщи в. „Кориере дела сера". Задържаните са били отведени в Института по съдебна медицина, където са им били направени тестове с цел да се установи дали, кога и какви наркотични вещества са употребявали.

В рамките на същата операция полицията е провела акции в девет нощни клуба в мегаполиса на Босфора. При обиските са били арестувани няколко дилъри, както и управителите на заведения, в които според разследващите са се разпространявали наркотични вещества.

Разследването тече от седмици, като още преди задържането на Яман над 20 известни личности от света на шоубизнеса, медиите и обществения живот са попаднали в полезрението на органите на реда. Операцията се ръководи от отдела за борба с контрабандата, трафика на наркотици и икономическите престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.

Според турските медии прокуратурата не била издала предварителна заповед за арест на Джан Яман. Актьорът е бил задържан, след като по време на полицейския блиц е бил открит с наркотични вещества в един от проверяваните клубове. В същото разследване по-рано е било замесено и името на Садеттин Саран, бизнесмен и президент на футболния клуб „Фенербахче".

По информация на вестник „Хюриет" сигнал е довел до ареста на популярния актьор. Паралелно с полицейските проверки на нощния живот в Истанбул жандармерията извършила обиски и в хотел „Бебек", собственост на продуцента Музафер Йълдъръм, който от 5 януари се намира в затвора по обвинения, че е организирал частни партита с толерантност към употребата на наркотици.

Контролните проверки са продължили около три часа и са били извършени с помощта на кучета, обучени за откриване на наркотици. Сред задържаните са актрисата Селен Гьоргюзел, бившата телевизионна водеща Нилюфер Батур Токгьоз, както и други известни лица от светския елит, включително инфлуенсърът Бурак Алтъндаг и моделът и инфлуенсър Джейда Ерсой.

Разследването продължава, като турските власти подчертават, че всички замесени се считат за невинни до доказване на противното.