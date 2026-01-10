Сняг блокира Германия: влакове остават спрени, очакват се нови валежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътуването по някои жп линии в Германия бе възобновено днес, но все още има големи ограничения, тъй като метеоролозите предупреждават за нови снеговалежи през уикенда, предаде ДПА.

Пътуванията с влак на дълги разстояния бяха спрени вчера в Северна Германия заради силен снеговалеж и се очаква това да продължи и утре, съобщи говорителка на жп операторa "Дойче Бан" пред ДПА. Сред засегнатите жп линии остават ключовите връзки Хамбург-Хановер-Франкфурт и Берлин-Хановер-Дюселдорф.

Други линии също остават спрени, например към Дания и Нидерландия. Регионалните линии се очакваше постепенно да възобновят работа по някои маршрути през деня, но на много места автобусите и регионалните влакове още не са в движение.

От вчера, когато бурята "Ели" връхлетя страната, Северна и Източна Германия са покрити със снежни преспи, а по пътищата са станали много произшествия. В южната част, която първоначално беше по-леко засегната, се очаква тази нощ обилен снеговалеж, съобщиха метеоролози.

Германската метеорологична служба прогнозира до 30 сантиметра сняг в региона през нощта, като за по-високите части се очакват до 50 сантиметра.

В понеделник се очаква дъждовно време в голяма част от страната, а температурите леко ще се повишат, съобщи метеорологичната служба.

Зимата влоши условията и в други части на Европа. Във Франция стотици хиляди домакинства останаха без електричество, а атомна електроцентрала беше временно затворена като предпазна мярка.

В Русия бяха отменени множество полети, особено в Москва, а в Англия мъж на около 50 години загина, след като дърво падна върху караваната му, пише БТА.