Фон дер Лайен: Европа подкрепя протестите в Иран

Урсула фон дер Лайен Снимка: СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европа "подкрепя изцяло" масовите протести в Иран и осъжда "насилственото им потискане", предаде Франс прес.

"Улиците на Техеран и на градовете по целия свят ехтят от стъпките на иранските жени и мъже, които искат свобода. Свобода да говорят, да се събират, да пътуват и, най-вече, да живеят свободно. Европа е изцяло на тяхна страна", каза Фон дер Лайен в изявление в интернет.

"Осъждаме категорично насилственото потискане на тези легитимни протести. Отговорните за това ще останат в историята на грешната ѝ страна", добави тя, цитирана  от БТА.

Урсула фон дер Лайен

