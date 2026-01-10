ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Броят на освободените във Венецуела затворници нарасна до 18

Знамето на Венецуела СНИМКА: Pixabay

Броят на освободените във Венецуела затворници е нараснал до 18, съобщиха днес правозащитни организации, цитирани от Ройтерс.

По данни от вчера следобед бяха потвърдени девет такива случая.

Венецуелските власти започнаха да освобождават известни затворници, включително опозиционни фигури, в опит да смекчат отношенията си с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Вчера Тръмп каза, че освобождаването на политически затворници във Венецуела е признак за „търсене на мир", и обяви, че е отменил планирана втора вълна от атаки срещу страната, пише БТА.

