ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22065795 www.24chasa.bg

Полицията арестува 29 души по време на снощните протести в Минеаполис

1848
Полицията арестува 29 души по време на снощните протести в Минеаполис. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Американската полиция арестува 29 души по време на снощните протести срещу имиграционните власти в Минеаполис, каза днес кметът на града Джейкъб Фрай, цитиран от Ройтерс.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара, от своя страна, заяви на същата пресконференция, че един полицейски служител е бил ранен по време на сблъсъците с протестиращите.

Протестиращи срещу имиграционните власти изпълниха и днес улиците в цялата страна, след като имиграционен служител застреля жена в Минеаполис, а друг простреля двама души в Портланд, щата Орегон, посочва Асошиейтед прес.

Правителството на американският президент Доналд Тръмп заяви, че и при двата инцидента имиграционните служители са стреляли при самозащита, пише БТА.

Полицията арестува 29 души по време на снощните протести в Минеаполис.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново