Полицията арестува 29 души по време на снощните протести в Минеаполис.

Американската полиция арестува 29 души по време на снощните протести срещу имиграционните власти в Минеаполис, каза днес кметът на града Джейкъб Фрай, цитиран от Ройтерс.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара, от своя страна, заяви на същата пресконференция, че един полицейски служител е бил ранен по време на сблъсъците с протестиращите.

Протестиращи срещу имиграционните власти изпълниха и днес улиците в цялата страна, след като имиграционен служител застреля жена в Минеаполис, а друг простреля двама души в Портланд, щата Орегон, посочва Асошиейтед прес.

Правителството на американският президент Доналд Тръмп заяви, че и при двата инцидента имиграционните служители са стреляли при самозащита, пише БТА.