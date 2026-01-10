Знамето на шахиншаха се появи за кратко на иранското посолство в Лондон

Знамето на Иран от времето на шаха бе поставено за кратко на посолството на страната в Лондон по време на митинг днес в солидарност с протестите в страната, предаде Франс прес, като се позова на очевидци.

Те разказаха, че демонстрант е свалил флага на Ислямската република по време на акцията, в която се включиха няколкостотин души. След това, под аплодисментите на събралите се хора, мъжът поставил иранското знаме от времето на шаха, свален с Ислямската революция през 1979 г., с лъв и слънце - символите на монархията.

Няколко минути по-късно представители на посолството успели да върнат на мястото му флага на Ислямската република, пише БТА.