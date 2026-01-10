Вашингтон решава съдбата на венецуелския петрол без участие на Каракас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи, включително петролните приходи, под юрисдикцията на страната му, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници.

С подписването на този нормативен акт вчера Тръмп има за цел да "насърчи (постигането на) целите на външната политика на САЩ", заяви Белият дом в придружаваща информационна бележка.

Указът предвижда създаването на депозитен фонд, принадлежащ на венецуелската държава, но базиран в Съединените щати и под контрола на тяхното правителство.

Също вчера Тръмп събра ръководителите на големи петролни компании на среща в Белия дом, за да ги насърчи да инвестират в петролната промишленост на Венецуела.

"Ще имате пълна сигурност" за работа, увери президентът на САЩ присъстващите, без обаче да уточни под каква форма ще бъдат тези гаранции за сигурност. Освен това той изключи американско военно присъствие във Венецуела за защита на петролния сектор.

Всичко ще се прави под егидата на Съединените щати, които ще решават кои петролни компании ще може да експлоатират огромните ресурси на южноамериканската държава, даде да се разбере Тръмп и подчерта, че властите в Каракас няма да имат думата според плана му.

Възобновяването на добива на петрол във Венецуела "ще отнеме време", призна след срещата американският министър на енергетиката Крис Райт.

Страната има най-големите доказани залежи на суров петрол на Земята - над 300 милиарда барела, но нейната инфраструктура е в окаяно състояние и възстановяването на добива в пълен обем може да отнеме години.

Въпреки обещанията си Тръмп не издейства на срещата конкретни обещания от страна на петролните компании, отбелязва АФП, цитирана от БТА.