Подкрепа за протестите в Иран и призиви за монархия на митинги в Германия

Митинги в солидарност с протестите в Иран се състояха днес в два големи германски града - Берлин и Франкфурт, предаде ДПА.

В столицата около 1400 души, по данни на полицията, преминаха на шествие през центъра, а 300 човека се събраха на близък площад. Приблизително 1300 демонстранти излязоха по улиците на Франкфурт - финансовия център на Германия.

Тези митинги отразяват нарастващата международна подкрепа за протестиращите в Иран, където увеличаването на инфлацията и сривът на националната валута разпалиха гневни настроения срещу твърдолинейните ислямски управници, отбелязва ДПА.

Някои от участниците в митинга в Берлин държаха снимки на Реза Пахлави - сина на последния ирански шахиншах, и призоваха за възстановяване на монархията.

Също днес знамето на Иран от времето на шаха бе поставено за кратко на посолството на страната в Лондон по време на аналогичен митинг в знак на солидарност с протестите в Ислямската република, пише БТА.