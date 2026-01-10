Пекин застана зад Танзания и осъди външната намеса след изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският външен министър Ван И се противопостави днес на всякаква намеса на външни сили в Танзания и заяви "твърдата си подкрепа" за властите в източноафриканската страна въпреки кървавото потушаване на протестите там в края на миналата година, предаде Франс прес

Ван И е на обиколка в няколко страни от Източна и Южна Африка.

Според танзанийската опозиция над 2000 души са били убити по време на няколкодневните протести, предизвикани от парламентарните и президентските избори на 29 октомври миналата година, които чуждестранните наблюдатели определиха като "манипулирани".

Пекин, който инвестира активно в страната през последните години, не коментира насилието, осъдено от много западни страни. САЩ обявиха, че ще преразгледат изцяло отношенията си с Танзания.

В изявление след посещението танзанийското външно министерство посочи, че по време на среща с танзанийския си колега Махмуд Табит Комбо министър Ван И е "поздравил Танзания за доброто протичане на изборите".

"Китай потвърди пълното си доверие в танзанийските лидери и институции, които трябва да управляват независимо вътрешнополитическата ситуация", добави министерството.

"Китай подкрепя Танзания в защитата на нейните национален суверенитет и сигурност и се противопоставя на всяка външна сила, която се намесва във вътрешните работи на страната", се посочва в изявление на китайското Министерство на външните работи.

Ван И се срещна и с танзанийската президентка Самия Сулуху Хасан, избрана с близо 98% от гласовете на последните президентски избори.

"Министърът [...] потвърди твърдата подкрепа на Китай за Танзания", се посочва в изявление на канцеларията на танзанийската президентка.

Китай е инвестирал в специалните икономически зони в африканската държава, където само през миналата година са регистрирани 343 финансирани от Пекин проекта на стойност 3,1 млрд. долара, сочат данни на танзанийските власти.

В четвъртък Ван И беше в Етиопия, а след Танзания се очаква да посети Лесото - страна, засегнато тежко от американски наказателни мита, припомня БТА.