Китай предлага по-строги правила за защита на личните данни в интернет приложенията

Управлението за киберпространството на Китай публикува в събота за обществено обсъждане проект на правила за събиране и използване на лична информация от интернет приложения, съобщава КМГ.

Той има за цел да засили защитата на правата и интересите, свързани с личните данни, и да гарантира тяхното законосъобразно, прозрачно и ограничено използване.

Съгласно предложените правила, събирането и обработката на лична информация трябва да бъдат строго ограничени до това, което е необходимо за предоставянето на съответните продукти или услуги, без да се излиза извън техния обхват.

Проектът предвижда интернет приложенията да информират ясно потребителите за правилата за събиране и използване на лична информация при първото им стартиране. Това трябва да става чрез разбираеми средства, като например изскачащи известия, и да бъде придружено от получаване на изрично съгласие от страна на потребителите.

В документа се подчертава също, че приложенията нямат право да събират или използват лична информация на лица, различни от самия потребител, чрез достъп до адресни книги, дневници на повиквания или SMS разрешения. Изключения са допустими само когато това е необходимо за комуникационни цели, добавяне на контакти или архивиране на данни.

Освен това, ако лична информация се предоставя на трети страни, проектът изисква приложенията да получат отделно и изрично съгласие от потребителите за подобно споделяне.