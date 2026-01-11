ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22066912 www.24chasa.bg

CATL откри първия си сервизен център в Близкия изток в Рияд

КМГ

1696
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският гигант в производството на батерии Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) откри първия в Близкия изток център за обслужване на клиенти Ning Service, съобщава КМГ.

Той е най-голямото подобно съоръжение на компанията извън Китай и цели да повиши капацитета на CATL за следпродажбена поддръжка и да допринесе за ускоряване на прехода към чиста енергия в Близкия изток, предлагайки услуги през целия жизнен цикъл на батериите, включително ремонт, поддръжка, техническо обучение и рециклиране.

Анбаса Кандиел, главен съветник в Министерството на промишлеността и минералните ресурси на Саудитска Арабия, заяви пред агенция „Синхуа", че министерството приветства CATL и други водещи компании в сферата на новите енергии да навлизат, работят и инвестират в кралството.

„Министерството насърчава и очаква с нетърпение повече китайски компании от сектора на новите енергии да дойдат в Саудитска Арабия, за да работят съвместно с нас за постигането на целите на „Визия 2030" (Vision 2030), особено чрез задълбочаване на сътрудничеството в ключови области като нисковъглеродната трансформация", подчерта той.

Възобновяемата енергия е централен елемент от стратегията „Визия 2030" на Саудитска Арабия, която цели диверсификация на икономиката и насърчаване на устойчивото развитие.

От CATL заявиха също, че компанията планира допълнително разширяване на сервизната си мрежа в Близкия изток, определяйки решението като „дългосрочен ангажимент към региона и неговия енергиен преход".

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново