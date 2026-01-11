ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22067613 www.24chasa.bg

Сирийските власти евакуираха от Алепо над 400 кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди

2444
Сирийските власти евакуираха от Алепо над 400 кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди. СНИМКА: Pixabay

Сирийските сили евакуираха над 400 кюрдски бойци от последния превзет квартал на сирийския град Алепо, към зоната под контрола на кюрдите и арестуваха още 300 кюрди, съобщи днес пред Франс прес представител на Министерството на вътрешните работи, информира БТА.

Служителят уточни, че 419 кюрдски бойци, от които 59 ранени, са били евакуирани от квартала, където се бяха барикадирали. Според него, още 300 кюрди, сред които членове на кюрдските сили за сигурност, са били арестувани. Кореспондент на АФП на място е видял през нощта автобуси, превозващи мъже, да напускат квартала "Шейх Максуд", под конвоя от правителствените сили. 

Сирийските власти евакуираха от Алепо над 400 кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново