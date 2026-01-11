Мъск: Ще бъде безсмислено да се внасят пенсионни осигуровки след 10-20 години

Изпълнителният директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск предизвика вълна от дебати, след като заяви, че няма да има смисъл хората да внасят пенсионни осигуровки в следващите 10-20 години заради технологичния напредък, който ще създаде свят на изобилие.

Прогнозата беше направена в подкаста Moonshots with Peter Diamandis и рязко контрастира с икономическата реалност, пред която са изправени милиони хора по света.

„Вторичната ми препоръка е - не се тревожете да заделяте пари и да внасяте пенсионни осигуровки след 10 или 20 години. Няма да има значение“, казва Мъск в епизода, публикуван в началото на януари. „Ако нещата, които описвам, се сбъднат, спестяванията ще станат ирелевантни.“

Най-богатият човек в света, с нетно състояние над 600 милиарда долара, описва бъдеще, в което развитието на изкуствения интелект драстично увеличават производителността и създават „изобилие“ от ресурси за всички хора на Земята.

Това, според него, би позволило на всеки да се възползва от „висок универсален доход“. По данни на Business Insider, Мъск твърди, че „доброто бъдеще е това, в което всеки може да има каквото пожелае“. Включително - по-добро здравеопазване, достъпно за всички в рамките на пет години, както и безплатен достъп до образование. Оптимистичната визия на Мъск обаче се сблъсква с настоящата икономическа действителност. Години на упорита инфлация, високи лихви и слаб ръст на доходите доведоха до криза на достъпността – милиони хора не могат да си позволят висше образование, качествено здравеопазване или собствен дом.

Проучване на Центъра за изследване на пенсионирането към Бостънския колеж показва, че 83% от пенсионерите се сблъскват с неочаквани разходи средно от около 6000 долара годишно, а едва 58% разполагат със спестявания, достатъчни да покрият една година разходи.

В същото време, анкета на Clever Real Estate от януари 2025 г. сочи, че 45% от пенсионерите се страхуват, че ще изчерпят спестяванията си.

Критиците предупреждават, че съветите на Мъск могат да бъдат опасни, ако накарат хората да спрат да спестяват, а светът не се промени по начина, който той очаква – оставяйки ги без средства в пенсионна възраст. Самият Мъск признава, че преходът към това утопично бъдеще ще бъде „неравен“, с резки промени и социално напрежение, и дори намеква за възможна загуба на смисъл: „Ако наистина имаш всичко, което искаш, това ли е бъдещето, което желаеш? Защото тогава трудът ти вече няма да има значение, съобщава бТВ.