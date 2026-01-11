Близо 200 са убити при протестите в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на убитите при протестите в Иран доближава 200, обяви днес неправителствена организация, цитирана от Франс прес, информира БТА.

Базираната в Норвегия "Човешки права в Иран" съобщи, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192.

Това число, което не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това тя предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което затруднява преброяването.

По-рано американската новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" обяви, че броят на убитите при протестите е най-малко 116.

Тези данни също не са проверени по независим път.

Иранската държавна телевизия междувременно съобщи, че ще излъчи днес интервю с президента Масуд Пезешкиан, в което той говори за икономическата ситуацията и "исканията на народа".