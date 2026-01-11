ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22067949 www.24chasa.bg

Близо 200 са убити при протестите в Иран

2960
Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Броят на убитите при протестите в Иран доближава 200, обяви днес неправителствена организация, цитирана от Франс прес, информира БТА.

Базираната в Норвегия "Човешки права в Иран" съобщи, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192.

Това число, което не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това тя предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което затруднява преброяването.

По-рано американската новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" обяви, че броят на убитите при протестите е най-малко 116.

Тези данни също не са проверени по независим път.

Иранската държавна телевизия междувременно съобщи, че ще излъчи днес интервю с президента Масуд Пезешкиан, в което той говори за икономическата ситуацията и "исканията на народа".

 

Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново