https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22067974 www.24chasa.bg

Германия иска по-засилено сътрудничество за критичните суровини

1528
Ларс Клингбайл КАДЪР: Екс/@larsklingbeil

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл се застъпи днес за по-засилено международно сътрудничество в сферата на суровините от изключително значение, предаде ДПА, съобщи БТА. 

Германия и ЕС се придържат към ангажимента за справедлива, основана на правила и надеждна търговия, подчерта Клингбайл, който е и вицеканцлер на Германия, както и лидер на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), преди заминаването си за Вашингтон за преговори. 

Администрацията в САЩ покани министрите на финансите от няколко големи индустриализирани страни, за да обсъдят достъпа до критични суровини като литий, кобалт и редкоземни елементи, които са важни за ключови технологии и снабдяването с които зависи от няколко страни, включително Китай.

„Достъпът до критични суровини и надеждни вериги за доставки е от изключително значение за икономиката и работните места“, заяви Клингбайл.

„Германия има силен интерес от разширяване на международното сътрудничество в тази област, за да се укрепи сигурността на доставките, да се намали зависимостта и да се гарантират надеждни икономически условия“, каза той, призовавайки за съвместни действия винаги, когато това е възможно. 

