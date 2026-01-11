Германия иска по-засилено сътрудничество за критичните суровини

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл се застъпи днес за по-засилено международно сътрудничество в сферата на суровините от изключително значение, предаде ДПА, съобщи БТА.

Германия и ЕС се придържат към ангажимента за справедлива, основана на правила и надеждна търговия, подчерта Клингбайл, който е и вицеканцлер на Германия, както и лидер на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), преди заминаването си за Вашингтон за преговори.

Администрацията в САЩ покани министрите на финансите от няколко големи индустриализирани страни, за да обсъдят достъпа до критични суровини като литий, кобалт и редкоземни елементи, които са важни за ключови технологии и снабдяването с които зависи от няколко страни, включително Китай.

„Достъпът до критични суровини и надеждни вериги за доставки е от изключително значение за икономиката и работните места“, заяви Клингбайл.

„Германия има силен интерес от разширяване на международното сътрудничество в тази област, за да се укрепи сигурността на доставките, да се намали зависимостта и да се гарантират надеждни икономически условия“, каза той, призовавайки за съвместни действия винаги, когато това е възможно.