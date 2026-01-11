Израелската полиция задържа началника на кабинета на Нетаняху

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската полиция съобщи в неделя, че е арестувала високопоставен помощник на премиера Бенямин Нетаняху по подозрение в възпрепятстване на разследване. Местни медии свързват случая с изтичане на информация по време на конфликта в Газа.

Името на задържания не беше официално обявено, но според вътрешни източници става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху и номиниран за следващ посланик на Израел във Великобритания.

„Тази сутрин високопоставен служител в канцеларията на министър-председателя беше задържан за разпит по подозрение за възпрепятстване на разследване", се казва в изявление на полицията, като се уточнява, че заподозреният е разпитан, пише АФП.

Бившият съветник на Нетаняху Ели Фелдщайн твърди, че Браверман се е опитал да спре разследване, свързано с изтичане на чувствителна военна информация към чуждестранни медии по време на войната срещу „Хамас" в Газа.