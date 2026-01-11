Путин повери безсмъртието си на дъщеря си Мария Воронцова

Помните ли разговора между Владимир Путин и Си Дзинпин за новите технологии за удължаване на живота и постигането на евентуално безсмъртие? Темата има продължение, тъй като преди часове сочената за дъщеря на руския президент Мария Воронцова бе назначена за ръководител на Медицинския научноизследователски и образователен институт към Московския университет. Това бе съобщено на официалния уебсайт на създадения през 2023 г. институт и разпространено от някои руски медии.
От информацията става ясно, че е формиран като мултидисциплинарен медицински център, обединяващ медицински факултет, център по регенеративна медицина и университетска клиника. "Заявената цел е да разработва съвременни медицински технологии - е посочено в информацията. - Институтът ръководи изследователски центрове, фокусирани върху болката, репродуктивното и сексуалното здраве, както и здравето на мъжете и жените."
Според университета издигането на Воронцова е свързано с кадровата политика, фокусирана върху обновяване на управленския екип и подкрепа на по-младото поколение специалисти.
Воронцова е възпитаник на Московския университет, където завършва ендокринология и през 2017 г. защитава докторска дисертация. Работата ѝ е фокусирана върху лечението на деца с хипофизен нанизъм. През 2022 г. е назначена за заместник-декан на Факултета по фундаментална медицина на Московския държавен университет. Година по-късно тя вече е част от управителния съвет на Московското дружество на медицинските генетици.
Според различни съобщенията, Воронцова е в ръководството и на „Нова медицинска компания" (НОМЕКО), където участва в изследвания и търсене на методи за удължаване на живота.
Печалбите на фирмата са над 9,3 млн. евро и идват основно от „модерни, висококачествени медицински продукти" и внедряване на „модерни и ефективни решения" в здравеопазването. Наскоро „Номеко" придоби веригата клиники „СОГАЗ Медицина", където се лекуват бойци от ЧВК „Вагнер".