Помните ли разговора между Владимир Путин и Си Дзинпин за новите технологии за удължаване на живота и постигането на евентуално безсмъртие? Темата има продължение, тъй като преди часове сочената за дъщеря на руския президент Мария Воронцова бе назначена за ръководител на Медицинския научноизследователски и образователен институт към Московския университет. Това бе съобщено на официалния уебсайт на създадения през 2023 г. институт и разпространено от някои руски медии.

От информацията става ясно, че е формиран като мултидисциплинарен медицински център, обединяващ медицински факултет, център по регенеративна медицина и университетска клиника. "Заявената цел е да разработва съвременни медицински технологии - е посочено в информацията. - Институтът ръководи изследователски центрове, фокусирани върху болката, репродуктивното и сексуалното здраве, както и здравето на мъжете и жените." След като Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г., руските власти са започнали да преместват децата. Снимка Архив

Според университета издигането на Воронцова е свързано с кадровата политика, фокусирана върху обновяване на управленския екип и подкрепа на по-младото поколение специалисти.

Воронцова е възпитаник на Московския университет, където завършва ендокринология и през 2017 г. защитава докторска дисертация. Работата ѝ е фокусирана върху лечението на деца с хипофизен нанизъм. През 2022 г. е назначена за заместник-декан на Факултета по фундаментална медицина на Московския държавен университет. Година по-късно тя вече е част от управителния съвет на Московското дружество на медицинските генетици.

Според различни съобщенията, Воронцова е в ръководството и на „Нова медицинска компания" (НОМЕКО), където участва в изследвания и търсене на методи за удължаване на живота.

Печалбите на фирмата са над 9,3 млн. евро и идват основно от „модерни, висококачествени медицински продукти" и внедряване на „модерни и ефективни решения" в здравеопазването. Наскоро „Номеко" придоби веригата клиники „СОГАЗ Медицина", където се лекуват бойци от ЧВК „Вагнер".