Австрийците са за по-твърда политика за даване на убежище

Австрийците подкрепят с голямо мнозинство по-твърда политика по отношение на бежанците и мигрантите. Това сочи проучването „Tематичен монитор“, поръчано от Министерството на вътрешните работи, съобщи австрийското обществено радио и телевизия ОРФ, информира БТА.

Според сондажа, при който са били анкетирани над 1200 души, австрийците искат лицата, които са влезли в страната с помощта на трафиканти, да не могат да подават молби за убежище. Освен това респондентите подкрепят задължението мигрантите да полагат общественополезен труд.

Процентът на одобрение на по-строги мерки е висок - 69 на сто подкрепят забраната за подаване на молби от лица, вкарани в страната от трафиканти и са за тяхното последващо връщане. Подобни са стойностите по въпроса за общественополезна работа и незабавно им извеждане извън страната.

За по-нататъшно ограничаване на социалните помощи са 61 процента. Дори ограничаването на медицинските услуги до основни грижи се подкрепя от незначително мнозинство.

Общо 36 процента са на мнение, че настоящият брой на кандидатите за убежище и бежанците във всеки случай е по силите на обществото или е по-скоро поносим. По-младите хора до 29 години имат значително по-позитивно мнение с 45 одобрение. При по-високо образованите и хората с висше образование съотношението между двете мнения е почти равно. В селските райони съмненията са по-големи, отколкото в градовете.

Като цяло имиграцията се възприема по-скоро негативно в различни аспекти. Дори в областта на здравеопазването и грижите само 22 процента виждат много положителни или положителни ефекти от имиграцията. Особено критично се разглеждат секторите образование и жилищно настаняване. Тук само 9 процента и съответно 8 процента виждат положителен ефект.