В Република Македония повтарят общински избори заради ниска активност, но пак е 3,32%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавната избирателна комисия на Северна Македония съобщи, че до 11 ч. днес местно време (12 ч. българско) са гласували 3,32% от регистрираните избиратели в четирите общини, в които се провежда повторение на местните избори, съобщава информационният сайт МКД, информира БТА.

На 19 октомври м.г., когато в Северна Македония се произведоха местни избори, в общините Гостивар, Врабчище, Център Жупа и Маврово и Ростуше не бе достигната изискваната от закона избирателна активност от най-малко една трета от вписаните в избирателните списъци, поради което местните избори се повтарят днес.

Държавната избирателна комисия съобщи, че до 11 ч. местно време са гласували 3553-ма избиратели от общо 128 286 регистрирани. Във Врабчище са гласували 3,02 процента, в Гостивар – 3,14 процента, в Център Жупа – 2,22 на сто, а в Маврово и Ростуше – 5,9 процента.

В сравнение с изборите на 19 октомври се регистрира по-голяма активност на избирателите до този час във Врабчище, но в останалите три общини гласоподавателите са по-малко.

Няколко избирателни секции отвориха със закъснение днес заради лошото време, а избирателна секция 0782 в Чафа изобщо не отвори, съобщава още МКД.

Гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 ч. бг. време).