Израел подкрепя протестите срещу режима в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел "подкрепя борбата на иранския народ за свобода", заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар, цитиран от Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато Ислямската република се сблъсква с най-големите протести от три години.

"Смятаме, че Иран заслужава по-добро бъдеще. Нямаме никакви враждебни чувства към иранския народ. Имаме огромен проблем с режима, който е най-големият износител на тероризъм и радикализъм", добави Саар в телевизионно интервю, публикувано в профила му в "Екс".

В друго съобщение министърът също така заяви, че "е дошло времето Европейският съюз да определи Иранските революционни гвардейци като терористична организация".

"Това отдавна е позицията на Германия и днес значението на този въпрос е ясно за всички", добави Саар след разговори с германския министър на вътрешните работи Александер Добринт, който е на посещение в Израел.

В петък Иран обвини пред Съвета за сигурност на ООН САЩ и Израел в намеса в протестите.