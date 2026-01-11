ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22068801 www.24chasa.bg

Папата призова за диалог и мир в Иран и Сирия, помоли се за украинците

1292
Папа Лъв XIV по време на днешната си молитва Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV призова днес по време на молитвата си "Ангел господен" за диалог и мир в Иран и Сирия и отправи молитвите си за украинския народ след руските удари по енергийни съоръжения, съобщиха Франс прес и БТА.

"Мислите ми са насочени към това, което се случва в момента в Близкия изток, по-конкретно в Иран и Сирия, където продължаващото насилие причинява смъртта на много хора. Надявам се и се моля за търпеливо изграждане на диалог и мир за общото благо на цялото общество", заяви папата от площад "Свети Петър" във Ватикана.

Той отправи молитвите си и за украинския народ след поредните "особено тежки" руски удари, насочени срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Тези атаки "засегнаха тежко цивилното население на фона на засилващите се студове", заяви Светият отец.

"Моля се за тези, които страдат, и подновявам призива си за прекратяване на насилието и увеличаване на усилията за мир", каза папата.

Папа Лъв XIV по време на днешната си молитва

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново