Папата призова за диалог и мир в Иран и Сирия, помоли се за украинците

Папа Лъв XIV призова днес по време на молитвата си "Ангел господен" за диалог и мир в Иран и Сирия и отправи молитвите си за украинския народ след руските удари по енергийни съоръжения, съобщиха Франс прес и БТА.

"Мислите ми са насочени към това, което се случва в момента в Близкия изток, по-конкретно в Иран и Сирия, където продължаващото насилие причинява смъртта на много хора. Надявам се и се моля за търпеливо изграждане на диалог и мир за общото благо на цялото общество", заяви папата от площад "Свети Петър" във Ватикана.

Той отправи молитвите си и за украинския народ след поредните "особено тежки" руски удари, насочени срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Тези атаки "засегнаха тежко цивилното население на фона на засилващите се студове", заяви Светият отец.

"Моля се за тези, които страдат, и подновявам призива си за прекратяване на насилието и увеличаване на усилията за мир", каза папата.