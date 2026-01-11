Тръмп към Куба: Приемете сделка, преди да е станало твърде късно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно", тъй като ще остане без венецуелския петрол, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ ИЛИ ПАРИ ЗА КУБА - НИКАКВИ!", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут Соушъл". " Предлагам им настойчиво да приемат сделка, ПРЕДИ ДА Е СТАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО", добави той.

Венецуела, страната с най-големи доказани залежи на суров петрол на Земята, снабдяваше Куба, която бе идеологически вдъхновител на президента социалист Николас Мадуро.

Още ден след операцията, при която американските въоръжени сили задържаха Мадуро и го отведоха в Ню Йорк - Тръмп каза, че режимът в Куба изглежда "готов да падне".

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада".

Президентът на САЩ също сподели в "Трут Соушъл" публикация, в която се предлага държавният секретар на САЩ Марко Рубио да стане президент на Куба.

"Това му звучи страхотно!", коментира Тръмп.

Рубио е син на кубински имигранти в Съединените щати.