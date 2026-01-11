ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22068834 www.24chasa.bg

Снежната буря в Хърватия отложи началото на втория срок за учениците

1860
Потребители онлайн се оплакват, че улиците в Хърватия не се почистват достатъчно добре след обилния снеговалеж. СНИМКА: Х/ @mironedic1

Учениците в Хърватия получиха два дни дървена ваканция заради снежните бури в района на Книн в по-рано тази седмица. Това се отнася обаче само за няколко училища, съобщиха агенция ХИНА и БТА.

Учениците в две основни училища и в два филиала в област Шибеник-Книн ще започнат втория срок в сряда (14 януари) вместо в понеделник (12 януари). Министерството на науката и образованието е одобрило съответното искане от учебните заведения.

Решението е взето, за да бъдат отстранени щетите, нанесени от екстремното време, както и заради съществуващия риск за учениците и персонала.

„За съжаление, обществените зони пред училищата не са безопасни. Има лед, счупени клони и паднали дървета", посочи префектът на областта (жупанията) Пашко Ракич.

Потребители онлайн се оплакват, че улиците в Хърватия не се почистват достатъчно добре след обилния снеговалеж. СНИМКА: Х/ @mironedic1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново