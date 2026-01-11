Трима палестинци са убити при израелски удари в Газа

Най-малко трима палестинци са били убити днес в Газа при две израелски атаки в анклава, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Медицински служители казаха, че един палестинец е бил убит в квартал Туфа в град Газа. Останалите двама са убити в град Бани Сухалия, източно от Хан Юнис – част от ивицата, която окупирана от Израел. Израелската армия не е коментирала нападенията.

Сраженията до голяма степен утихнаха, след като Израел и групировката "Хамас" сключиха през октомври споразумение за спиране на огъня, но все пак боевете не са спрели напълно. Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

Представител на "Хамас" каза днес пред Ройтерс, че организацията е призовала да се включат посредници, които да спрат "ежедневните убийства от страна на Израел, които целят да навредят на примирието". В същото време има информация, че израелските сили и "Хамас" се готвят да продължат боевете в ивицата Газа. Израелската армия е изготвила планове за нови военни операции в Газа през март, заявиха израелски представител и арабски дипломат пред в. Times of Israel. Според дипломата операцията няма да постигне напредък без подкрепата на САЩ, които настояват за прилагането на втората фаза от споразумението, съгласно която "Хамас" трябва да се разоръжи и да бъдат назначени международни стабилизационни сили в Газа. Вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че "Хамас" също се подготвя за възобновяване на сраженията. Групировката е започнала да изгражда наново някои от подземните си тунели, казват арабски и израелски служители пред изданието. Също така, групировката е събрала нови средства, с които да плаща на бойците си и да вербува нови, добавя "Уолстрийт джърнъл". Представители на израелските власти заявили пред американския всекидневник, че Израел е готов да даде повече време за изпълнението на мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Решението относно новите военни планове обаче е в ръцете на политическото ръководство на Израел.