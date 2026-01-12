Англия плаши със спиране на X заради фейк порно снимки

Великобритания заплаши, че ще блокира достъпа до социалната мрежа Х на Илон Мъск заради изкуствения интелект “Грок” (Grok), който използва. Десетки държави започнаха разследване срещу него, след като стана ясно, че позволява дигитално “събличане” на хора без тяхно съгласие с цел сексуална експлоатация или онлайн тормоз.

Индонезия вече временно спря достъпа до “Грок”, а функциите му за сексуално фалшифициране на изображения в Обединеното кралство бяха ограничени само до платени потребители. Това стана, след като британският медиен регулатор “Офком” поиска от Х да премахне възможностите на чатбота да редактира снимки на хора без тяхно съгласие.

“Сексуалното манипулиране на изображения на жени и деца е отвратително и аз ще подкрепя “Офком”, ако реши да блокира ефективно Х заради неспазване на законодателството ни”, коментира британският министър на технологиите Лиз Кендъл. Мъск обвини британските власти в цензура. Той сподели и публикация на американска конгресменка, която заплашва Великобритания със санкции, ако спре работата на Х на своя територия.

Проучвания показват, че проблемът с “Грок” е сериозен. В първите дни на годината, когато хората масово пускат свои снимки, за да честитят на последователите си в X, хиляди са били сексуално манипулирани. Става въпрос най-вече за фотографии на жени и деца.

Ашли Сейнт Клер, майката на едно от децата на Мъск, каза пред Би Би Си, че “Грок” е генерирал сексуализирани нейни снимки като дете.

Образът ѝ бил “разсъблечен”, за да изглежда “гола и наведена”, въпреки че казала на чатбота, че не е давала съгласие за това.

Инфлуенсърката, която води дело срещу милиардера за пълно попечителство над детето им, обвини платформата, че не е предприела достатъчно действия за справяне с незаконното съдържание в нея.