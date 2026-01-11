Куба отговори на Тръмп: Престъпно поведение на САЩ, заплашват световния мир

Кубинският външен министър Бруно Родригес отговори на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано днес им предложи "сделка, преди да е станало твърде късно".

В публикация в Х Родригес обвини САЩ в "престъпно поведение, заплашващо световния мир". Предложението на Тръмп е във връзка с това, че Куба вероятно ще остане без венецуелския петрол.

Тръмп заяви, че "няма да има повече петрол и пари за Куба", а в друга публикация написа, че Куба има право да внася петрол от всяка държава, която го предлага. Миналата седмица Куба съобщи, че 32 нейни граждани са били убити при американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро беше отвлечен и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в наркотрафик. Преди дни Тръмп сподели в социалните мрежи идея държавният секретар на САЩ Марко Рубио да стане президент на Куба. Той е син на кубински мигранти.