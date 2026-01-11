Дания и САЩ ще преговарят за Гренландия другата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дания и САЩ ще преговарят за бъдещето на Гренландия, потвърди датската министър-председателка Мете Фредериксен. Следващата седмица датският външен министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио заради искането на Съединените щати да вземат арктическия остров, съобщиха ДПА и БТА.

"Намираме се на кръстопът", каза Фредериксен, цитирана от националната новинарска агенция Рицау, на конференция на своята социалдемократическа партия. Тя не уточни мястото или точния час на срещата.

По-рано Рубио заяви, че планира да се срещне с датски представители през следващата седмица, след като Дания и Гренландия са поискали разговори с американския дипломат.

Гренландия, с население под 57 000 души, е до голяма степен автономна, но формално е част от Кралство Дания, което членува в НАТО.

Фредериксен предупреди, че ако САЩ се откажат от сътрудничеството в рамките на НАТО, като заплашват съюзник, тогава "всичко приключва".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни отново изрази дългогодишното си желание да "притежава" Гренландия, а администрацията му не е изключила възможността за използване на военна сила за установяване на контрол, позовавайки се на съображения за сигурност и на заплаха от Китай и Русия в региона.

По-рано Швеция и Германия разкритикуваха намеренията на САЩ. Шведският премиер Улф Кристершон заяви, че основаният на правила световен ред е под най-сериозната заплаха от десетилетия.

"Силно критични сме към това, което САЩ в момента правят и направиха във Венецуела, що се отнася до международното право. Още повече критикуваме реториката срещу Гренландия и Дания", каза той на годишна конференция по сигурността, която се провежда в Северна Швеция.

Междувременно германският вицепремиер и министър на финансите Ларс Клингбайл каза, че САЩ трябва да спазват международното право и териториалния суверенитет, както и че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от Гренландия и Дания.

"Само Дания и Гренландия могат да решават бъдещето на Гренландия", каза Клингбайл, който е начело на Германската социалдемократическа партия. Той направи изказването си, преди да замине за Вашингтон. Принципите на международното право, като зачитането на териториалния суверенитет и цялост, важат за всички, "включително за Съединените щати", подчерта Клингбайл.

САЩ са поканили финансови министри от няколко държави във Вашингтон за разговори относно достъпа до критични суровини. Клингбайл заяви, че в рамките на тези срещи ще бъдат засегнати и американските амбиции за Гренландия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши да завземе чрез сила Гренландия.

"Трябва да я имаме", каза той.

Той се позова на голямото стратегическо значение на острова и на засиленото присъствие на руски и китайски кораби в региона напоследък. Дипломати от северните европейски страни обаче отхвърлиха твърденията на Тръмп за присъствие на руски и китайски кораби край Гренландия, съобщи днес в. "Файненшъл таймс".

През последните години няма признаци за руски или китайски кораби или подводници в района на Гренландия, пише вестникът, като се позовава на двама високопоставени дипломати с достъп до разузнавателни брифинги на НАТО.

"Просто не е вярно, че китайците и руснаците са там. Виждал съм разузнавателната информация. Няма кораби, няма подводници", казва един от дипломатите.

Базата данни за проследяване на кораби "Маринтрафикс" не показва присъствие на китайски или руски кораби край Гренландия.

Парламентът на Гренландия заяви късно в петък, че ще изтегли напред заседание, за да обсъди реакцията си на американските заплахи за поемане на контрол над острова.