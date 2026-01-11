ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна повредила 3 руски петролни платформи, които снабдяват армията

Класна стая е превърната в център за хуманитарна помощ в Украйна. На кадъра хората зареждат телефоните си там, понеже у дома нямат ток заради постоянните руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Кадърът е илюстративен. Снимка: Ройтерс

Украинската армия е атакувала и повредила три руски петролни платформи в Каспийско море, съобщи днес Генералният щаб в Киев, цитиран от ДПА и БТА. Съоръженията са на "Лукойл" и се използват за снабдяване на руските сили в Украйна.

Киев не даде подробности за естеството на атаката, но твърди, че е имало "преки попадения", от което може да се съди, че вероятно става дума за удар с дронове с голям обсег. Изнесените от украинските военни данни не може да бъдат проверени чрез независим източник. Руската армия пък обикновено не дава сведения за щетите при украински атаки.

Украйна многократно е атакувала съоръжения на руската петролно-газова промишленост, за да разстрои доставките за окупационните войски.

