Убитите при протестите в Иран може и да са станали над 500

Убитите по време на протестите в Иран вече може да са станали и над 500. Това число обяви днес базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност. Над 10 600 човека са били задържани. Агенцията предупреди, че броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства. Данните обаче няма как да се потвърдят.

Броят на жертвите според "Хюман Райтс Активистс" обаче е значително по-висок от вчера. Тогава агенцията съобщи за най-малко 116 убити. По-рано днес базираната в Норвегия неправителствена организация "Човешки права в Иран" обяви, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192. Това число, което също не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това организацията предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което значително затруднява получаването на точна информация. Прекъснати са и международните разговори.