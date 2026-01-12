Тръмп: Иран предложи преговори след предупреждението, че ще има отговор на репресиите срещу протестиращите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран се свързал със САЩ и е предложил преговори, след като американският лидер заплаши, че ще предприеме действия в отговор на репресиите срещу протестиращите в Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес, цитирани от БТА.

В коментари пред репортери на борда на „Еър Форс Уан" Тръмп заяви, че администрацията му води преговори за организиране на среща с Техеран, но предупреди, че може да се наложи да предприеме действия, тъй като броят на жертвите в Иран нараства, а правителството продължава да арестува протестиращи.

„Мисля, че те са уморени да бъдат бити от САЩ", каза Тръмп. „Иран иска да преговаря", добави той.

По думите му на 10 януари представители на Иран са се свързали със САЩ по „ядрени въпроси", а той е допуснал, че може да бъде организирана „среща с тях". Тръмп също така отбеляза, че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.