Иран предупреди, че ще отвърне на удара, ако САЩ атакуват

Протестите и последвалите безредици в Иран са отнели живота на повече от 500 души, съобщи една от големите хуманитарни организации. Други над 10 000 души са били задържани през двете седмици на демонстрации, сочат данните на същата агенция. Точна информация обаче няма, тъй като интернетът е спрян от четвъртък.

Междувременно Техеран предупреди, че ще отвърне на удара, ако бъде атакуван от Съединените щати. Ислямската република е изправена пред най-големите демонстрации от 2022 година, а американският президент Доналд Тръмп заплаши няколко пъти, че Съединените щати ще се намесят, ако срещу протестиращите бъде използвана сила.

„Изглежда, че са убити хора, които не е трябвало да бъдат убивани. Те са жестоки. Ако ги наричате лидери, не знам дали са лидери, или просто управляват чрез насилие. Ние обаче разглеждаме това много сериозно и обсъждаме някои много силни варианти. Ще вземем решение", каза Тръмп, съобщава Нова тв.