5 отрязани човешки глави са намерени на плаж в Еквадор

Полицейска лента. Снимка: pixabay

Пет човешки глави бяха намерени на плаж в югозападната част на Еквадор, съобщи снощи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес, цитирани от БТА.

На снимки, публикувани от еквадорски медии, се вижда кървава сцена. До главите е било поставено предупредително съобщение, насочено срещу предполагаеми изнудвачи на рибари в малкото рибарско градче Пуерто Лопес.

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи.

Според властите на страната в района действат мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, които използват рибарите и техните малки лодки за незаконните си дейности.

Провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес, от известно време е обхваната от насилие, свързано със спор за територия и контрол над маршрутите за трафик на наркотици, отбелязва АП.

