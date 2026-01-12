Рубио разговаря с мексиканския външен министър, след като Тръмп заплаши с атаки срещу картелите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря вчера с мексиканския външен министър Хуан Рамон де ла Фуенте, дни след като президентът Доналд Тръмп заплаши с наземни удари срещу наркокартелите, които според него управляват Мексико, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Държавният секретар Марко Рубио разговаря днес с мексиканския външен министър Хуан Рамон де ла Фуенте, за да обсъдят необходимостта от по-силно сътрудничество за разбиване на насилствените наркотерористични мрежи в Мексико и спиране на трафика на фентанил и оръжия", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в изявление.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви в петък, че е възложила на Фуенте да засили координацията със САЩ след заплахата на Тръмп, която буди още по-голяма тревога, след като американските войски атакуваха Венецуела миналия уикенд и заловиха президента й Николас Мадуро, посочва Ройтерс.