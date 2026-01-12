Рухна таван в търговския център Mediterranean Cosmos в Солун

Сериозен инцидент предизвика паника в един от най-големите търговски центрове в Гърция – Mediterranean Cosmos в Солун, вчера. Част от окачения таван се е срутила внезапно в един от магазините, намиращи се в непосредствена близост до натоварената зона за хранене.

Срутването е било придружено от силен шум, което е довело до моментно напрежение и паника сред присъстващите, които са започнали да напускат района. По време на инцидента търговският център е бил препълнен с хора заради почивния ден и периода на зимните разпродажби. В зоната на ресторантите е имало стотици посетители.

По първоначална информация пострадала е 45-годишна жена. Екипите по сигурността на мола веднага са отцепили района за проверка. Технически екипи разследват дали срутването е причинено от теч, дефект в конструкцията или е следствие от силните бури и проливни дъждове, които засегнаха Солун през последните часове.