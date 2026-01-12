Генералният секретар на ООН Гутериш е шокиран от насилието срещу протестиращите в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова иранските власти да "проявят максимална сдържаност" на фона на протестите, които разтърсват страната, предаде ДПА, цитирани от БТА.

"Шокиран съм от съобщенията за насилие и прекомерна употреба на сила от страна на иранските власти срещу протестиращи, което доведе до смъртни случаи и ранени през последните дни", написа той в "Екс".

"Правата на свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания трябва да бъдат напълно зачитани и защитени."

Гутериш призова властите да "проявят максимална сдържаност" и да се въздържат от ненужно или непропорционално използване на сила.

"Призовавам също така да се предприемат стъпки, които да позволят достъп до информация в страната, включително възстановяване на комуникациите", добави той.

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни, съобщи в изявление базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (HRANA).

HRANA посочи, че 483 от убитите са протестиращи, а 47 са членове на военните и правоохранителните сили. Сред загиналите има и осем деца, както и петима души, които не са участвали в протестите, и прокурор, свързан с правителството.

Реалният брой на жертвите може да е много по-висок, тъй като комуникацията с външния свят е силно ограничена поради прекъсване на интернет връзката и блокиране на телефонните линии.