Старт на зимните разпродажби в Гърция - намаления до 70% от днес

Бойка Атанасова, Атина

 Официално започват големите зимни разпродажби в Гърция от днес. Те ще продължат до края на февруари, като предлагат значителни намаления в търговските обекти в цялата страна.

Магазините имат право да работят в две недели по време на разпродажбите – на 18 януари и на 25 януари. Обичайното работно време за тези неделни дни е от 11:00 до 18:00 или 20:00 часа (за големите молове).

Търговците се очаква да стартират с отстъпки от 30% до 50%, като в сектори като облекло и обувки намаленията могат да достигнат до 70% към края на периода.

Според гръцкото законодателство, търговците са длъжни да изписват на етикетите както старата цена, така и новата намалена цена. Позволено е и посочването на процента на намалението.

