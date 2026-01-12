Данъчна офанзива в Гърция, започват масови проверки на наемите в Airbnb и Booking

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката приходна агенция (AADE) обяви засилен контрол върху пазара на краткосрочни наеми (платформи като Airbnb, Booking и др.). Целта е да се пресече укриването на доходи и да се гарантира, че всички реализирани приходи са декларирани коректно.

Данъчните власти ще сравняват информацията от електронните платформи за наеми с данните, които собствениците ще подадат в своите данъчни декларации през 2026 г. за предходната година.

Продължава автоматичният обмен на данни с международните платформи, които предоставят списъци с транзакциите, имената на собствениците и регистрационните номера на имотите (AMA).

Фокусът на проверките е съсредоточен върху имоти, отдавани под наем без задължителния регистрационен номер (AMA), разминаване между броя нощувки, отчетени в платформите, и тези, декларирани пред данъчните, както и върху собственици, които не са актуализирали данните си в „Регистъра за краткосрочно пребиваване".

При установяване на нарушения, гръцкото законодателство предвижда строги административни глоби, които започват от 5000 евро и могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. Освен това, платформите могат да бъдат принудени да премахват обяви на некоректни собственици.

Ако собственикът не подаде декларация за краткосрочно пребиваване или посочи неверни данни, глобата е в размер на двойния наем, отчетен в дигиталната платформа за съответния период. При подаване на декларация след законовия срок се налага самостоятелна административна глоба в размер на 100 евро.

Доходите, получени от отдаване под наем на имоти чрез платформи за краткосрочно настаняване, се облагат:

15% за доходи до 12 000 евро годишно;

35% за доходи от 12 001 евро до 35 000 евро годишно;

45% за доходи над 35 000 евро годишно.

Тези доходи се декларират като "доходи от имущество" и не се облагат с допълнителна солидарна вноска. Данъкоплатците се съветват да прегледат внимателно подадената информация в платформата на AADE за краткосрочни наеми преди крайния срок за подаване на годишните декларации.