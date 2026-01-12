Външното министерство на Северна Македония осъди вандализма над посолството ни в Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наблюдава ескалация – от вандалски прояви срещу културни обекти до физически нападения срещу представители на българската общност, каза посланикът ни

Министерството на външните работи на Северна Македония осъди нападението над българското посолство в Скопие. Неизвестен потроши стъклата на входната врата на българското посолство в Скопие на 11 януари.

Ето какво гласи позицията им:

Министерството на външните работи и външната търговия осъжда инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие.

Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Същевременно информираме, че Министерството на вътрешните работи предприема подходящи мерки за пълно изясняване на случая.

Министерството на външните работи и външната търговия оказва пълна подкрепа на компетентните институции в посока на бърза, ефикасна и прозрачна процедура за определяне на отговорност. СНИМКА: Сайт на министерството на външните работи и външната търговия на РСМ

Посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков заяви, че българската страна е в контакт с компетентните институции в Северна Македония, които са уверили, че работят по случая. На разследващите са предоставени записи от видеокамерите на посолството. Желязко Радуков КАДЪР: БНТ

Към момента няма официална информация дали извършителят е установен или задържан.

"Все още не разполагаме с данни на какъв етап е разследването, но сме уверени, че то се провежда", заяви Радуков пред БНТ.

Посланикът отбеляза, че нападението не е изолиран случай, а част от поредица инциденти, насочени срещу български институции и граждани в Северна Македония. Според него основните причини са продължаващият антибългарски наратив в общественото пространство и липсата на реални наказания за подобни деяния.

"Тази безнаказаност създава усещане, че подобни действия са допустими. Няма превенция, напротив – хората се чувстват свободни да проявяват антагонизъм", подчерта Радуков.

По думите му се наблюдава ескалация – от вандалски прояви срещу културни обекти до физически нападения срещу представители на българската общност. Нападението срещу дипломатическа мисия, по неговите думи, е качествено различен акт и преминава важна граница.

От българска страна реакцията е била "адекватна и премерена", като са предприети допълнителни мерки за сигурност около посолството.

"Въпросът е дали властите в Скопие са готови реално да работят за добросъседски отношения", посочи още Радуков.

Той допълни, че липсата на ефективна реакция срещу престъпления от омраза и едновременното преследване на български активисти за изразени позиции само задълбочава проблема и разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения.

Българското министерство на външните работи (МВнР) остро осъди нападението.

"Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", посочиха от там.

"Подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност", заявиха още от МВнР.