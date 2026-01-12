Камион премина с висока скорост по улица в Лос Анджелис, на която имало протестиращи (Видео)

Демонстрантите се опитаха да счупят прозорците му с дръжки на знамена
Камион премина в висока скорост по улица в Лос Анджелис, на която се бяха събрали демонстранти в подкрепа на иранския народ. След това протестиращите се опитаха да нападнат шофьора на превозното средство, предаде Асошиейтед прес.
Полицаи успели да спрат камиона на няколко пресечки от мястото на протеста, след което го обградили с полицейски автомобили.
На кадри от местни медии се вижда как полицаите удържат разгневена тълпа на разстояние, докато демонстрантите се струпват около камиона и се опитват да счупят прозорците му с дръжки на знамена.
Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан. Един човек е бил ударен от камиона, но никой не е пострадал сериозно.
Двама души са били прегледани на място и са отказали лечение.
Няколкостотин души се събраха снощи в квартал "Уестууд", за да протестират срещу управляващите в Иран.
Активисти казват, че в резултат на репресиите срещу протестите в Иран са загинали повече от 530 души. Протестиращи снощи отново излязоха по улиците на иранската столица Техеран и на втория по големина град в страната, съобщи БТА.
The incident occurred at a demonstration against the Islamic government in Tehran
