Мистериозна смърт на руски дипломат в Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипърските власти и дипломатическите среди следят с повишено внимание мистериозен случай, свързан със смъртта на руски дипломат в Никозия.

Високопоставен служител на посолството на Руската федерация е открит мъртъв в кабинета си миналия четвъртък (8 януари 2026 г.). Руското посолство е предало тялото на кипърските власти със закъснение, придружено единствено от кратко официално съобщение, че става въпрос за самоубийство.

Кипърските служби определят случая като „странен" и изчакват резултатите от аутопсията, която се провежда под строг надзор.

Кипърската полиция официално съобщи, че ѝ е било забранено да извърши оглед на мястото и да проведе независимо разследване в сградата на посолството. Според информация на ANT1 Cyprus, липсата на сътрудничество и бързината, с която е обявена причината за смъртта без намесата на местни следователи, предизвикват сериозни въпроси сред кипърските служби за сигурност.

Към момента случаят се определя като „странен", а властите действат изключително предпазливо поради деликатния характер на ситуацията.

Руското посолство в Никозия досега не е излязло с подробни официални изявления по случая. Тъй като посолството е неприкосновена територия съгласно Виенската конвенция, кипърските власти не могат да влязат принудително.