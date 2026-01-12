Лондон и Берлин планират разполагане на европейски сили на НАТО в Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейски държави начело с Великобритания и Германия планират разполагането на собствени военни сили в Гренландия, за да убедят Съединените щати, че вземат насериозно значението на острова за сигурността на Арктическия регион, съобщава агенция Блумбърг.

Германия ще предложи организиране и изпращане на специална мисия на НАТО за целта, твърдят неназованите източници на агенцията.

Сходна информация изнесе вчера британският вестник "Телеграф". Според него Лондон преговаря за обща мисия с Берлин, Париж и други европейски столици.

Тези планове могат да доведат до разполагането на британски войски, бойни кораби и авиация в защита на Гренландия от възможни посегателства на Русия и Китай.

Инициативата, която не е потвърдена официално до този момент, идва в отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация в бъдеще.

Белгия подкрепя идеята за операция на НАТО в северната част на Атлантическия океан в отговор на притесненията на САЩ , че Русия и Китай могат да окупират Гренландия, съобщава Ройтерс.

Агенцията цитира белгийския министър на отбраната Тео Франкен, който посочи като възможен модел текущата операция на Алианса срещу саботажите в Балтийско море и подчерта нуждата от единство между натовските съюзници.

В петък американският президент Доналд Тръмп посочи руската и китайската заплаха като претекст за желанието си да отнеме Гренландия от съюзна Дания.

Суверенът на острова Дания, както и самата Гренландия, отхвърлиха претенциите за присъединяване на стратегическия остров към САЩ. Копенхаген предупреди, че заради тези претенции под риск е бъдещето на НАТО, съобщава БНР.